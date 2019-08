Cagliari, cade un pino sui bambini durante una festa di compleanno

È stata sfiorata la tragedia nel parco Parodi di Sant'Andrea a Quartu Sant'Elena, un Comune in provincia di Cagliari. Un enorme pino è crollato, ieri intorno alle ore 19.30, ferendo, anche se in maniera non grave, cinque persone. Tra i feriti ci sono quattro minorenni, tra cui un bimbo di due anni, ed il padre di uno di loro. Quando l'albero è caduto l'area verde era piena di famiglie e bambini per una festa di compleanno.



Sono in corso le indagini per stabilire le cause del crollo. Le condizioni meteo erano buone, non c'erano forti raffiche di vento che avrebbero potuto provocare lo sradicamento del pino. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, oltre ai tecnici del Comune ed i carabinieri di Quartu Sant'Elena. I feriti sono stati trasportati subito al pronto soccorso. Tanta la paura tra i presenti che hanno visto l'enorme albero sradicarsi e abbattersi sulle loro teste. Come detto, il papà di uno dei bambini, secondo quanto si legge su Ansa, è rimasto ferito facendo da scudo sul figlio per evitare che venisse colpito dai rami dell'albero.