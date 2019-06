Cagliari, donna uccisa nella notte a coltellate: il fratello è irreperibile

È stata trovata senza vita, uccisa a coltellate, nella sua abitazione a Qartu Sant'Elena, centro dell'hinterland di Cagliari. Il corpo della donna, Susanna Mallus, 55 anni, è stato rinvenuto nella notte.

Susanna era disoccupata e separata dal marito: viveva in quella casa in via Europa insieme al fratello Massimo, 52 anni, che dalla scorsa notte è scomparso. Sarebbe lui il primo sospettato per l'omicidio della sorella e i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo cercano da ieri notte, quando sono intervenuti sul luogo del delitto.

Secondo una prima ricostruzione, operata dagli inquirenti e dal medico legale, sembra che la donna sia stata colpita e uccisa nella sua abitazione, dove è stato ritrovato il corpo. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda, Susanna sarebbe stata trafitta con 18 coltellate, tre delle quali mortali, ma sarà l'autopsia a chiarire quante e quali coltellate abbiano causato il decesso della 55enne.

Ancora nessuna traccia dell'arma del delitto, che sembra sparita insieme al fratello della donna, per ora il principale sospettato dell'omicidio. Sembra che i due fratelli litigassero spesso, forse per una somma di denaro, legata all'eredità. Decine gli uomini dell'Arma impiegati nelle ricerche, che lavorano insieme alle unità cinofile, al team anticrimine del Ros e agli uomini dell'eliportato, che sorvolano la zona con l'elicottero. È stata diffusa anche una foto del ricercato.

I carabiniri di Quartu e quelli del comando provinciale di Cagliari, intervenuti sul luogo della tragedia, hanno eseguito alcuni sopralluoghi, per cercare qualche traccia utile alle indagini e, nei prossimi giorni, si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna. Tutti passi che potrebbero aiutare a chiarire se sia stato veramente Massimo a uccidere la sorella Susanna.