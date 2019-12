Sfonda la porta di casa e pesta a sangue la ex: ​nigeriano in fuga

Da tempo perseguitava la sua ex compagna, fino a quando non si è deciso ad agire ed a irrompere all'interno della sua abitazione di Cagliari, dove l'ha pestata con violenza e quindi minacciata con un coltello, prima di allontanarsi dal posto e far perdere rapidamente le proprie tracce, sparendo nel nulla.

Responsabile dell'ennesimo episodio di violenza commesso nei confronti di una donna è un nigeriano di 38 anni, un tempo legato sentimentalmente alla vittima dell'aggressione, una ventenne, ed anche suo convivente.

Stando alle poche notizie fatte filtrare al momento dalle forze dell'ordine locali, tuttora impegnate nelle delicate operazioni di ricerca dell'irreperibile responsabile africano, l'episodio si sarebbe verificato nel corso della notte della scorsa domenica 22 dicembre.

Ad essere presa di mira dal 38enne, ancora una volta, è l'ex compagna, sorpresa con un vero e proprio raid messo in atto all'interno dell'abitazione della stessa nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. L'extracomunitario sarebbe riuscito a forzare l'ingresso dell'appartamento, cogliendo di sorpresa la giovane ed iniziando fin da subito a minacciarla esplicitamente brandendo un arma per poter essere ancora più convincente.

Con un coltello stretto in mano, il nigeriano ha tenuto sotto scacco la ventenne, terrorizzandola ed impedendole quindi di poter avere qualsiasi tipo di reazione contro le angherie che aveva in programma per lei.

L'incubo della ragazza è andato ancora avanti fino al momento in cui, dopo le intimidazioni, sono seguite le percosse. Aggredita con ferocia, la giovane è stata pestata dal 38enne, che si è accanito come una furia contro di lei, prima di lanciare le ultime intimidazioni ed abbandonare finalmente l'abitazione.

Sotto choc e dolorante, la giovane vittima ha contattato immediatamente le forze dell'rdine per chiedere un loro intervento sul posto. A rispondere all'appello i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cagliari, che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed una accurata descrizione del responsabile, prima di affidare la stessa alle cure dei sanitari del 118, giunti anch'essi in ambulanza sul posto.

Per la ragazza, trasportata presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis, i medici hanno determinato una prognosi di 4 giorni, a causa dei traumi e delle lesioni riportate nell'aggressione.

Del 38enne, denunciato dalla ex compagna, al momento ancora nessuna traccia: proseguono tuttora le sue ricerche da parte delle locali forze dell'ordine.