Cagliari, perdono l'aereo e lo rincorrono sulla pista

Per ben tre volte non hanno sentito la chiamata che annunciava la partenza del loro volo. Erano probabilmente arrivati in anticipo in aeroporto e si erano fermati al bar, ma non si sarebbero accorti del passare del tempo. Così, due turisti hanno perso l'aereo. Ma, nel tentativo di salire in tempo sul velivolo, l'hanno rincoso sulla pista.

Secondo quanto racconta la Nuova Cagliari, i protagonisti dell'"inseguimento", avvenuto all'aeroporto di Cagliari-Elmas, sono un sardo di 54 anni e un inglese di 40, che avrebbero dovuto partire questa mattina per Londra. È possibile che i due non si siano resi conto delle chiamate che annunciavano l'apertura e la chiusura del gate. Solo all'ultimo momento, accorgendosi di essere in grande ritardo, hanno tentato di non perdere il volo. Così, avrebbero raggiunto un'uscita di emergenza e spalancato la porta, per raggiungere il velivolo, direttamente in pista. Per questo, è scattato l'allarme di emergenza, ma i due, incuranti del suono, avrebbero proseguito, rincorrendo l'aereo.

Immediatamente, il sardo e l'inglese, sono stati fermati dagli agenti della Polaria. Ora, i due, dovranno pagare uma multa di oltre 2mila euro a testa, oltre ad un altro biglietto aereo, per poter tornare a Londra.