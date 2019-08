Cagliari, presunto episodio di razzismo: fuori dal bus perchè è nero

Episodio (presunto) di razzismo quello che si sarebbe verificato domenica scorsa a Cagliari: una 60enne che si trovava a bordo di un autobus del Ctm, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico del capoluogo sardo, ha riferito infatti che l'autista del bus avrebbe chiuso le porte in faccia ad un ragazzo di colore per non farlo salire a bordo.

Secondo quanto riportato dai quotidiani dell'isola la donna ha scritto all'azienda di trasporti mentre si trovava ancora a bordo del mezzo per segnalare il fatto: " Domenica pomeriggio, presso il quartiere di San Michele, un ragazzo di colore, in attesa alla fermata, è stato lasciato a piedi dall’autista, gli ha chiuso letteralmente le porte in faccia. Il ragazzo ha iniziato una corsa forsennata per raggiungere la fermata successiva, ma l’autista ha accelerato. Si è fermato per far salire i passeggeri, - dice la 60enne -. E il ragazzo di colore, sempre stando al suo racconto, si sarebbe trovato “le porte destinate alla salita chiuse in faccia. Lui ha cominciato a battere sulla porta per farsi aprire, ho gridato all’autista di aprire”, ma tuttavia “neanche un cenno, è ripartito lasciando il ragazzo a piedi per la seconda volta”. La sessantenne è sicura: “Tiriamo fuori l’umanità e ribelliamoci”, perché è “un episodio di razzismo fastidioso e irritante".

L'azienda ha preso atto della denuncia della cliente, assicurando con una nota scritta che svolgerà un'indagine al fine di fare emergere tutta la verità: "La segnalazione è arrivata domenica sera, la nostra risposta è stata immediata. Controlleremo e svolgeremo tutte le verifiche necessarie, siamo da sempre contrari a qualunque forma di discriminazione, tutti i passeggeri sono uguali e tutti hanno il diritto di usufruire dei mezzi pubblici”.