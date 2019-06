Cagliari, uccide la sorella a coltellate dopo una violenta lite

Un uomo di Quartu Sant'Elena (Cagliari) ha ucciso la sorella a coltellate al culmine di una violentissima lite familiare. Ha afferrato un coltello e ha iniziato a colpirla con numerosi fendenti uccidendola e non lasciandole alcuna possibilità di salvarsi. Questa è la prima ricostruzione fatta dalla Compagnia dei carabinieri di Quartu che insieme ai colleghi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale sono intervenuti sul luogo del delitto. Già predisposta l'autopsia che, da come si legge sul Messaggero, sarà fatta dal medico legale Roberto Demontis.

La vittima è Susanna Mallus, di 55 anni. Il fratello Massimo, di 52 anni, avrebbe afferrato il coltello tra la mezzanotte e le due. Dopo averla uccisa sarebbe successivamente fuggito facendo perdere le sue tracce. L'abitazione che i due condividevano si trova in via Europa a Quartu Sant'Elena e Massimo era attualmente disoccupato. Ancora da chiarire il motivo del litigio e soprattutto il perché l'uomo si sia avventato con tanta violenza su sua sorella. Nel frattempo è caccia al 52enne e all'arma del delitto, sparita insieme all'uomo. L'allarme è stato dato dal compagno della vittima che ha trovato la donna a terra, morta. Il fratello viveva nello stesso complesso abitativo ma in un altro appartamento, mentre insieme alla sorella viveva la mamma gravemente malata.

Il comune di Quartu Sant'Elena si trova in provincia di Cagliari e conta circa 71mila abitanti. Il dramma familiare ha scosso la cittadina, quarta per grandezza nell'isola sarda.