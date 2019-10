Calabria, scossa di terremoto all'alba: "Non ci sono danni"

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea, con epicentro localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma in Calabria non avrebbe provocato alcun danno: lo si evince dai primi accertamenti. È stato avvertito chiaramente da tutta la popolazione che si è subito riversata in strada. Una seconda scossa è avvenuta alle 6.38 nel Tirreno cosentino, sempre a 11 chilometri di profondità ma con una magnitudo di 2.5.

"Nessun danno"

Stando a quanto appreso e riportato dal Dipartimento della protezione civile, non risulterebbe alcun danno né a persone né a cosa. Nel comunicato si legge: " A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile ". È stato poi ribadito che " dalle verifiche effettuate, l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose ".

La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. Il #terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non risultano danni a persone o cose https://t.co/q5mD2M47nD https://t.co/PEJtIGvhGH — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 25, 2019

La società del gruppo Fs ha fatto sapere che prontamente la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri-Paola è stata sospesa per consentire le opportune verifiche del caso all'infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.