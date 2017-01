Il calendario dei saldi invernali 2017 regione per regione

Code chilometrice fuori dai negozi nonostante il freddo: è questa la particolarità del primo giorno dei saldi invernali. Ed è proprio oggi, 2 gennaio, che è segnato l'inizio dei saldi invernali 2017 in Basilicata e Sicilia. Il 3 toccherà invece alla Valle d'Aosta e il 5 a tutte le altre regioni d'Italia.

La caccia all'affare, portata avanti in particolar modo dalle donne, è già iniziata con le cosiddette "missioni esplorative" per individuare un capo che tra pochi giorni sarà messo in vendita a un prezzo inferiore da quello segnato sul cartellino.

Confcommercio, come riporta Tgcom24, ha così ricordato alcune regole per il corretto acquisto della merce in saldo, che riguardano la possibilità di cambiare il prodotto, pratica generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, la prova dei capi e i prodotti in vendita che possono appartenere anche a una stagione precedente. Inoltre il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Ecco il calendario completo, regione per regione, delle date di inizio e fine saldi:

ABRUZZO: 5 gennaio – 5 marzo



BASILICATA: 2 gennaio – 1 marzo



CALABRIA: 5 gennaio – 28 febbraio



CAMPANIA: 5 gennaio – 2 aprile



EMILIA ROMAGNA: 5 gennaio – 5 marzo



FRIULI VENEZIA GIULIA: 5 gennaio – 31 marzo



LAZIO: 5 gennaio – 15 febbraio



LIGURIA: 5 gennaio – 18 febbraio



LOMBARDIA: 5 gennaio – 5 marzo



MARCHE: 5 gennaio – 1 marzo



MOLISE: 5 gennaio – 5 marzo



PIEMONTE: 5 gennaio – 28 febbraio



PUGLIA: 5 gennaio – 28 febbraio



SARDEGNA: 5 gennaio – 5 marzo



SICILIA: 2 gennaio – 15 marzo



TOSCANA: 5 gennaio – 5 marzo



UMBRIA: 5 gennaio – 5 marzo



VALLE D'AOSTA: 3 gennaio – 31 marzo



VENETO: 5 gennaio – 28 febbraio



PROVINCIA DI TRENTO: 5 gennaio – 5 marzo



PROVINCIA DI BOLZANO: 5 gennaio – 18 febbraio