Un'intera camera da letto sul tettuccio dell'auto: multato

Una camera da letto intera sul tetto dell’auto e un viaggio non proprio corto, da Bari a Savona, sull’autostrada A22. D’accordo che il trasloco possa costare caro, soprattutto se i chilometri da percorrere non sono pochi. Ma l’idea di caricare sulla propria automobile un’intera camera da letto è abbastanza impensabile. Eppure qualcuno non solo l’ha pensata ma anche messa in pratica. L’enorme bagaglio sul tetto di una povera Mercedes Station Wagon ha insospettito i carabinieri che, una volta fermata la vettura, e dopo i controlli, hanno deciso di ritirare la patente al conducente.

Il fatto anomalo è avvenuto a Carpi, nel modenese, dove l’incauto automobilista aveva deciso di fermarsi per qualche ora di riposo. Il suo viaggio infatti era iniziato a Bari e la destinazione era la Liguria, per la precisione Savona. L’uomo aveva caricato una camera da letto intera, comprensiva di armadio, letto, rete, materasso. E dato che di spazio ce ne era ancora, perché non approfittarne. Anche quattro biciclette, alcune pentole e oggetti da cucina, pneumatici, vestiti e qualche cosa da mangiare, tanto per non dover correre al supermercato appena giunto a destinazione. Purtroppo per lui però non ha fatto i conti con i carabinieri e il regolamento del Codice della strada.

Il veicolo non può assolutamente essere destinato ad altri usi, diversi da quello riportato sulla carta di circolazione. Qualche valigia va bene, ma una casa intera proprio no. Anche perché un simile carico risulta pericoloso anche per gli altri utenti della strada che incrociano il mezzo in questione. Il suo viaggio è quindi terminato con una multa e con il ritiro della patente e del libretto di circolazione. Curioso comunque che l’automobilista sia riuscito a percorrere oltre 700 chilometri in Autostrada, in pieno giorno, prima di essere bloccato dai militari.