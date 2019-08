Camion travolge soccorsi in galleria su A12: sei feriti, uno grave

Grosso incidente in galleria nella tarda mattinata sull'A12. Un camion ha travolto due mezzi di soccorso fermi nel tunnel per assistere un'auto in panne, tra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova. L'autoarticolato ha tamponato un veicolo della Polstrada e un furgone dell'assistenza autostradale, da quanto riportato dall'emittente Telenord. Il violento impatto ha provocato sei feriti tra i quale i due agenti e l'addetto al soccorso, coinvolti direttamente nella carambola.

L'operatore di Autostrade, un 51enne e di Sestri Levante, ha subito le conseguenze più gravi perché sarebbe rimasto schiacciato tra le vetture. Dalla piazzola d'emergenza è stato prelevato con l'elicottero e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova. L'uomo ha riportato diverse lesioni, soprattutto agli arti inferiori, è stato sedato e si trova ora nel reparto di Rianimazione. I due poliziotti e le altre persone ferite sono state portate d’urgenza, in codice giallo, al Pronto Soccorso di Lavagna dove sono ricoverati ma non in gravi condizioni.

L'intervento dei vigili del Fuoco di Chiavari, di sei ambulanze, due auto mediche e diverse pattuglie della Polstrada, ha reso necessario la chiusura della Galleria Sant'Anna e la conseguente interruzione del tratto autostradale tra i cadelli di Sestri Levante e Lavagna, all'altezza del chilometro 45, dove è avvenuto l'incidente.