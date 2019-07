Camionista romeno ubriaco viaggia per tre chilometri contromano sull'A10

Che in estate bisogna bere tanto per combattere l’afa, è ormai cosa nota. Sono anni che ce lo sentiamo ripetere in televisione e sui giornali. Ma attenzione: il consiglio dei medici è di bere tanta acqua, non alcolici come ha fatto un camionista romeno, di 56 anni, I.C., che ieri sera sull’Autostrada dei Fiori, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di Imperia, ha viaggiato ubriaco, contromano, per tre chilometri, seminando il panico tra gli automobilisti. Alla fine lo hanno fermato gli agenti della polizia stradale, che gli hanno sequestrato il mezzo, denunciandolo all’autorità giudiziaria ed elevando contravvenzioni per circa 6.500 euro.

Sono le 20.17, quando al Compartimento Polizia Stradale di Genova (Coa) arriva la segnalazione dalla sala radio dell’Autofiori, la quale ha assistito in diretta alla folle manovra, grazie alle telecamere di sorveglianza del traffico. In breve, le pattuglie in servizio si recano verso Sanremo, per adottare tutte le misure per la sicurezza della circolazione e l'incolumità per i conducenti.

Passano cinque minuti e, alle 20.22, la polizia nota dalle telecamere che il mezzo, a velocità sostenuta e con traiettorie non lineari, effettua una laboriosa manovra di inversione di marcia in un ampio bypass, immettendosi nel corretto senso di marcia (direzione Francia), per essere poi essere intercettato da un mezzo dell'Autostrada dei Fiori, verso le 20.30.

Sei minuti più tardi, viene fermato alla barriera di Ventimiglia da una pattuglia della Polizia di Frontiera, allertata dal Coa e da quella della polizia autostradale della sottosezione di Imperia. Il romeno è risultato positivo al controllo dell'alcol test con valori di 1,77 e 1,84 grammi per litro, anche se per i conducenti professionisti il tasso alcolemico deve essere sempre pari a 0.

Dalla lettura del cronotachigrafo, la polizia apprende che il conducente viaggiava a una velocità media di 97 chilometri all'ora. Diverse le violazioni che gli vengono contestate: dal danneggiamento di opere viarie, per avere abbattuto un guard rail; alla guida contromano e in stato di ebbrezza.

Il totale dell'importo per le sanzioni amministrative previste è di circa 6.500 euro, mentre la violazione penale per guida in stato di ebbrezza sarà fissata dal giudice, partendo da 1.500 euro di ammenda (con reclusione da 6 mesi a 1 anno). La patente di guida, inoltre, gli sarà sospesa da uno a due annie il veicolo confiscato.