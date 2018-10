Camminano con i tacchi facendo rumore in casa: arriva la multa di 500 euro

Camminare su e giù per casa con i tacchi a spillo è costato una bella multa a tre donne di Vicenza.

Veniamo ai fatti. Le protagoniste della vicenda sono madre e figlie residenti in viale Margherita. Qui erano solite camminare per casa con ai piedi zoccoli o scarpe coi tacchi. Il risultato? Tanto rumore e disturbo per i vicini del piano di sotto, esasperati da una situazione che si protraeva ormai da ben quattro anni.

In passato, l’amministratore di condominio aveva cercato di metterci una pezza, richiamando la donna e le sue due figlie, che però non hanno proprio dato retta né all’invito, né alle lamentele.

E così gli inquilini del piano sottostante si sono trovati "costretti" a sporgere denuncia per disturbo delle occupazioni e della quiete, come scrive il Corriere del Veneto. E la sanzione è arrivata: la famiglia è stata condannata a pagare una salata multa da 500euro. Ora pare che i tacchi siano stati riposti nella scarpiera, per la gioia dei vicini.