Campobasso, scoppia rivolta in carcere: venti detenuti barricati

È esplosa la protesta dei detenuti all'interno della prigione di Campobasso. Sarebbe in corso una vera e propria rivolta nella casa circondariale del capoluogo del Molise: una ventina di carcerati, secondo le prime e frammentarie informazioni, si sarebbero barricati in un'ala della struttura sita in via Cavour. Per dare forza al loro gesto di sfida, hanno incendiato alcune suppellettili, dando fuoco alle brande, rompendo le finestre e inveendo anche contro la polizia penitenziaria.

Secondo le forze dell'ordine, al momento, la situazione è sotto controllo: sul posto si è recato il Procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo e il questore Mario Caggegi, insieme ovviamente a polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

Stando alle prime notizie trapelate, come riportato dal quotidiano locale Primonumero, sembra che i detenuti si siano ribellati alla nuova direttrice.