Agrigento, lo stoccaggio di marijuana in salotto

A Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno fatto una singolare scoperta in una casa abbandonata da qualche anno da parte della sua proprietaria. In particolare, nel salotto dell’abitazione, i militari hanno trovato un cantiere per lo stoccaggio della droga. È successo ieri sera nel corso di un controllo antidroga di routine predisposto dal comando provinciale di Agrigento.

I carabinieri, casualmente vicino all'abitazione, sono stati attirati dal forte odore tipico della marijuana. Hanno cosi deciso di seguire la scia e hanno individuato e identificato la casa da dove fuoriusciva la strana “essenza”. L’abitazione è di proprietà di un’anziana signora che da anni risiede al nord Italia e che quasi certamente ignorava quello che stava accadendo dentro le mura di sua appartenenza.

La porta non era chiusa a chiave. I carabinieri sono quindi entrati e si sono ritrovati davanti alla surreale scoperta. Il salotto era pieno di piante di marijuana con alcune zone dedicate all’essicazione.

Un centinaio in totale le piante destinate all’essiccazione e poggiate ovunque: lampadari, pareti, divano, tavolo e anche per terra. Sempre nella stessa casa sono state ritrovate diverse dosi di marijuana, pronte alla vendita, confezionate in formati di vario peso per un totale di dieci chili. Le indagini sono proseguite e sono stati trovati anche un bilancino di precisione e l’occorrente per confezionare la droga da mettere sul mercato. Sia la droga che tutto il materiale scoperto sono stati sequestrati dai carabinieri che adesso seguiranno le indagini per capire chi si nasconde dietro questa attività.