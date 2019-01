Campofelice, il paese isolato dove anche gli studenti hanno smesso di andare a scuola

C'è un Italia che va a due velocità. Da un lato si festeggiano i dieci anni dell'alta velocità, dall'altro c'è un Sud che arranca. Il caso emblematico è la Sicilia dove le ferrovie obsolete e il binario unico non permettono collegamenti rapidi tra le maggiori città. Non va meglio per le strade e autostrade dell'isola: vecchie e ridotte ad un colabrodo. Succede così che un intero paese come Campofelice di Fitalia sia rimasto totalmente isolato. “Da cinque anni – denunciamo inascoltati dice il sindaco Pietro Aldegheri – questa drammatica situazione senza avere avuto risposte concrete. Le istituzioni preposte a risolvere il problema invece di aiutarci, con la loro indifferenza e la loro inefficienza hanno messo il paese alle corde. Crollano le attività commerciali, anziani e malati sono a rischio perché le ambulanze arrivano con forti ritardi e parecchie persone stanno andando via. Siamo la Regione delle chiacchiere, delle carte (abbiamo un dossier che non finisce mai) e dei problemi mai risolti, dove si è solo bravi a rimpallarsi le responsabilità e a non risolvere mai problemi. Ci siamo insistentemente rivolti a tutti – aggiunge il sindaco -, dalla Protezione civile locale sino al Ministro dei trasporti, ci manca solo il presidente della Repubblica al quale rappresenteremo la situazione nei prossimi giorni. Per dirgli se è possibile che si debba far morire un paese per una strada, i cui lavori sono tra l’altro finanziati ed i fondi non spesi da anni”.

La mancanza di strade che colleghino rapidamente Campofelice con gli altri comuni del comprensorio ha portato numerosi studenti a saltare per diverse settimane la scuola. Proprio a causa di queste condizioni, lo scorso mese di ottobre l'azienda provinciale dei trasporti ha deciso di interrompere il servizio bus, e così, gli studenti sono rimasti per qualche settimana a casa. "L’amministrazione comunale si è fatta carico del problema ed ha affittato a proprie spese un pulmino privato (costo 8 mila e 200 euro) per il trasporto degli studenti e di tutti gli altri campofelicesi sino al 22 dicembre perché poi scattavano le vacanze natalizie e si pensava che alla ripresa della scuola il problema sarebbe stato risolto. Ma al 6 gennaio non era cambiato nulla e il Comune ha fatto un nuovo contratto - afferma il sindaco Aldegheri - non abbiamo più un solo euro da impiegare per il trasporto degli studenti. Non sappiamo più cosa fare”.

Il ministro Danilo Toninelli nella sua ultima visita nell'isola ha dichiarato lo stato di emergenza per le strade siciliane. "Lo avevamo proposto e finalmente la Regione ha presentato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le condizioni disastrate della viabilità in Sicilia. Ora il Governo lavora per nominare un commissario, sbloccare cantieri e rimettere a posto le strade dell’isola", ha scritto in un tweet di qualche giorno fa.