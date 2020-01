Canada, una giovane è stata "sbranata" dal fidanzato perché non accettava la rottura

Quanto è successo in Canada è stato riportato da Dagospia ed evidenzia un bizzarro quanto brutale atto di violenza verso una giovane donna di appena 24 anni. Una storia di aggressione che fa rabbrividire, e che mostra ancora una volta quanto può essere cieco l’amore, un amore che a volte si trasforma in possessione e in atti di pura violenza fisica.

A denunciare l’accaduto alle autorità di Toronto, in Canada, è stata Allyson Danylko che ha raccontato di un’aggressione subita dal suo (ex) compagno. Nick Grewal, che di anni ne ha 30, sarebbe andato su tutte le furie quando la donna avrebbe deciso di troncare il loro rapporto. Uno smacco e un rifiuto che Nick pare non riuscisse proprio a digerire. Come riportano le notizie trapelate in rete, proprio a causa di un no categorico da parte di Allyson, il giovane ragazzo innamorato avrebbe aggredito brutalmente la compagna. Secondo la stampa locale che ha ricostruito la vicenda, la ragazza il 7 Gennaio avrebbe dovuto lasciare il Canada per spostarsi in Costa Rica. Lei era una volontaria e sentiva il bisogno di seguire questa sua mission. E proprio questo viaggio di lavoro avrebbe scatenato il raptus da parte di Nick, che non avrebbe permesso in nessuno che Allyson lo lasciasse e che volasse in Costa Rica.

Inizialmente ha scaraventato la giovane a terra, trascinandola in bagno e poi si è gettato su di lei con così tanta violenza tanto da staccare alla donna il naso con un morso, gettandolo poi nel water. I due pare che fossero in crisi già da un po’, e la sera del Capodanno avevano avuto una preliminare scambio di battute molto accese, che si sarebbe trasformato di lì a poco in una vera e propria rottura. Inizialmente la donna non si era resa conto che il suo ex le aveva staccato il naso. Solo quando ha visto uscire il sangue ha potuto constatare quando è accaduto. E tutto questo è accaduto ben due ore dopo la lite.

Il 30enne del Canada è stato denunciato e subito arrestato. La ragazza ha lanciato una raccolta fondi per poteri sottoporre al’intervento chirurgico, e inoltre afferma che non metterà da parte la sua vocazione umanitaria. Si impegnerà ancora di più a sostenere le vittime di violenza.