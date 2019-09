Cane rimane con la testa incastrata tra le sbarre: salvato dai vigili del fuoco

Una storia finita bene quella di un beagle che era rimasto con la testa incastrata in una recinzione di ferro. È accaduto a Villamassargia, un Comune della provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato l'animale, fortunatamente rimasto illeso, e lo hanno dato in consegna ad un'operatrice del centro rifugio per animali della zona.





L'intervento è avvenuto grazie ad una richiesta arrivata alla sala operativa del 115, così la squadra "5A" deidel distaccamento di Iglesias si è subito recata sul posto per salvare l'animale. Gli operatori hanno provveduto, con le cesoie e un divaricatore, ad allargare le inferriate della recinzione liberando ilsenza ferirlo e l'operatrice a cui è stato affidato l'animale ha prontamente contattato un veterinario per effettuare i controlli del caso.

Solo tanta paura per l'amico a quattro zampe,ma quella recinzione per lui sarà solo un brutto ricordo.