La cannabis ora arriva anche a tavola: dai biscotti all'olio, ecco i prodotti

La cannabis ora sbarca anche in tavola. Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che fissa i limiti massimi di tetraidrocannabinolo (Thc) negli alimenti: mediante tale pianta è possibile produrre ad esempio biscotti, farina, pane, pasta, taralli, birra, ricotta, tofu, una bevanda vegana e olio. Inoltre da essa si possono ricavare oli usati per la cosmetica, resine e tessuti naturali per l'abbigliamento e per l'arredamento. Nello specifico il decreto del Ministero della Saluste stabilisce che il limite massimo di Thc per i semi di cannabis sativa - ovvero la farina ottenuta da semi e gli integratori contenenti alimenti derivati - è di 2 milligrammi per chilo, mentre invece per l'olio ottenuto da semi è di 5 milligrammi per chilo.

La Coldiretti ha commentato con soddisfazione: " Finalmente sono state date delle risposte alle centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta, con i terreni coltivati in Italia che nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018 ". In tal modo è stata fatta " chiarezza su un settore che negli ultimi anni ha visto un vero e proprio boom ".

"Ora un intervento legislativo"

L'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana l'ha definito un " ritorno per una coltivazione che fino agli anni ‘40 era più che familiare in Italia, tanto che il Belpaese con quasi 100mila ettari era il secondo maggior produttore di canapa al mondo (dietro soltanto all’Unione Sovietica) ". Le cause del declino sono da ricondurre non solo alla " progressiva industrializzazione ", ma anche " all'avvento del 'boom economico' che ha imposto sul mercato le fibre sintetiche ". Successivamente è stato fatto notare che c'è chi ha utilizzato la cannabis " per produrre veri e propri eco-mattoni da utilizzare nella bioedilizia per assicurare capacità isolante sia dal caldo che dal freddo ".