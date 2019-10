Canone Rai 2020: chi non deve pagare e cosa fare

Il canone Rai è stato sempre al centro del dibattito politico. Farlo pagare, come... ma c'è la possibilità di essere esonerati dal pagamento se,logicamente, se ne ha diritto.

Attualmente il canone viene addebitato direttamente sulla bolletta dell'utenza elettrica ed ecco la prima possibilità di esonero. Chi è titolare di un’utenza per uso domestico residenziale può evitare l’addebito deve dichiarare che nell'abitazione non è presente un apparecchio televisivo e, logicamente, per non commettere un illecito e subire queste sanzioni, l'apparecchio effettivamente non ci deve essere. Ma questo non significa che non si possano guardare i programmi Rai; difatti è obbligato al pagamento chi ha una tv, non chi ha un pc da cui, però, è possibile vedere i programmi attraverso le applicazioni o le app.

Hanno diritto all'esenzione dal canone anche gli over 75 con un reddito inferiore agli 8.000 euro, che però devono aver raggiunto il 75esimo anno di età entro il 31 gennaio 2020.

Sono esenti, per effetto di convenzioni internazionali, infine, anche alcune figure legato al mondo diplomatico o delle istituzioni internazionali come: gli agenti diplomatici; i funzionari o gli impiegati consolari; i funzionari di organizzazioni internazionali; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.