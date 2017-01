Cantone: "Medici di Nola vanno solo premiati"

"I medici dell'ospedale di Nola che hanno fatto stendere a terra sulle coperte le persone per soccorrerle hanno fatto bene e vanno premiati, non sanzionati. Hanno comunque offerto un servizio nell'ambito di una carenza strutturale oggettiva. Che dovevano fare quei medici? Dovevano mandare a casa quei pazienti? No. Hanno fatto benissimo a fare quello che hanno fatto". Raffaele Cantone, presidente dell'Autorita anticorruzione, a Napoli, nel corso di un convegno sul fenomeno della corruzione nella sanità, interviene e dice la sua sul caso di Nola.

E aggiunge: "Teniamoci stretto il nostro sistema sanitario che ha punte di eccellenze molto alte, sistema che non può essere messo in discussione da alcune scena mandate in onda".