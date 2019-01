Capodanno, la felicità di nonna Peppina nella sua casetta: “Qui ho tutto”

Nella tranquillità della sua amata casetta di legno situata San Martino di Fiastra, in provincia di Macerata, l’ormai celebre nonna Peppina ha trascorso finalmente felice e serena i giorni di festa.

Una piccola e semplice abitazione di circa 63 metri quadrati che, però, l’anziana e combattiva donna di 96 anni considera essere tutto il suo mondo. "Qui ho tutto a portata di mano" ha detto Peppina, emozionata, dinnanzi alle telecamere di Tgcom24.

Eppure solo pochi mesi fa, la dolce nonnina ha attraversato un altro brutto momento. Questa volta, però, non a causa dei movimenti della terra ma per una brutta caduta che l’ha costretta a ricoverarsi in ospedale. Un situazione molto delicata, la sua, tanto che gli era stata somministrata anche l’estrema unzione.

Ma il suo spirito tenace non ha mollato neanche questa volta. Sono bastati solo due mesi, infatti, per ritornare in forma e rientrare nella sua casetta di legno che, non molto tempo fa, era stata sequestrata perché dichiarata abusiva in quanto violava i vincoli paesaggistici.

Nonostante oggi sia soddisfatta delle sue condizioni avendo tutto ciò che desidera, nonna Peppina non dimentica le persone che, come lei, hanno sofferto e perso tutto a causa dei forti eventi sismici.