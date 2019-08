Carabiniere ucciso, i genitori di Elder: "Nostro figlio si è difeso"

I gentiori di Elder, il ragazzo americano accusato dell'omicidio del carabiniere, Mario Cerciello Rega, adesso, tramite il loro legale, provano a trovare una giustificazione al gesto feroce del figlio: "lder ci ha detto che aveva paura di essere aggredito quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere". Parole queste che di fatto lasciano intendere quale sarà la strategia difensiva: provare a far uscire dal carcere il ragazzo. "S iamo al lavoro per stabilire cosa è successo quella notte in tutte le fasi della vicenda e cercare di capire se ci sono testimoni o immagini che possano fornire elementi utili ", spiegano i legali del ragazzo.

Come riporta l'Adnkronos, i genitori parlano anche dell'incontro col figlio in carcere: " Abbiamo visto nostro figlio Finnegan. Sta bene anche se stanco, spaventato. Lui ha tutto il nostro supporto e noi gli stiamo accanto. Ora noi vogliamo ottenere più informazioni su questa vicenda e abbiamo un piano per arrivare alla verità. Sono tornato a casa, a 6000 miglia di distanza, per aver cura del resto della mia famiglia" .