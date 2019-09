Carabiniere ucciso, i legali di Elder ritirano la richiesta di scarcerazione

Mentre emergono nuovi particolari sull'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, i legali di uno dei due giovani americani arrestati fanno la loro mossa. Gli avvocati di Finnegan Lee Elder hanno ritirato la richiesta di scarcerazione. Ad annunciarlo è stato l'avvocato del ragazzo, Renato Borzone.

" Ci sono investigazioni in corso - ha spiegato il legale come riporta TgCom24-. Il quadro generale manca di elementi, che non consentono un completo esercizio della difesa ". I fatti " finora sono fondati su una persona che ha mentito ", ha dichiarato riferendosi a quanto affermato da Andrea Varriale, collega di Cerciello.