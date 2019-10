Rinchiuso per 4 anni in una cella di 3 metriquadri: risarcito per tortura

Prenderà 12.368 dallo Stato Italiano per aver trascorso 4 anni in carcere in soli 3 metri quadrati a causa del sovraffollamento delle Case Circondariali di Agrigento. In tutto Giuseppe Lattuca, 54enne di Favara, ha passato 1546 giorni dentro la sua cella con altri detenuti in condizioni disumane. Questo quanto emerge dalla sentenza dei giudici che hanno obbligato lo Stato a versare il dovuto risarcimento, come si legge sul Fatto Nisseno. Il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano ha infatti rigettato il ricorso del Dipartimento dell’amministrazione della giustizia dicendo che il 54enne di Favara doveva essere risarcito in base all'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo che proibisce nella maniera più assoluta la tortura e il trattamento inumano e degradante.

Lattuca era finito in galera il 1 marzo 2011 ed era uscito il 12 gennaio di quest'anno. Era stato messo in galera a causa di alcuni carichi pendenti per truffa ed evasione dagli arresti domiciliari. Inoltre era balzato agli onori della cronaca perché padre di Gessica, la ragazza madre che scomparse ad agosto 2018 non lasciando alcuna traccia.