Carcere San Gimignano, ipotesi reato di tortura: sospesi 4 agenti

Svolta nell'inchiesta della procura di Siena che ha interessato 15 poliziotti penitenziari in servizio presso il carcere di San Gimignano: il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto all'immediata sospensione di quattro poliziotti penitenziari destinatari di provvedimento di interdizione da parte dell’autorità giudiziaria. In una nota si legge che il Dap prevede " doverose valutazioni disciplinari " per i 15 che hanno ricevuto l'avviso di garanzia.

Le indagini

Si tratta di un'indagine " complessa e delicata " - nata in seguito a diverse segnalazioni di alcuni detenuti - in collaborazione con la stessa Polizia Penitenziaria riguardante presunti maltrattamenti ad opera di agenti in servizio presso la casa di reclusione in questione. Gli agenti durante le percosse avrebbero gridato: " Tornatene al tuo Paese ". Le accuse formulate dalla Procura di Siena vanno dalle minacce alle lesioni aggravate, al falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale, alla tortura. Il riferimento è a un episodio di pestaggio ai danni di un tunisino.