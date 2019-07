Carpi, sgominata organizzazione di baby pusher

Alle prime ore dell’alba di questa mattina, mercoledì 17 luglio, i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di due ragazzi, entrambi residenti in provincia di Ferrara. Per i due giovani è stato disposto il collocamento in una comunità in provincia di Bologna.

I ragazzi infatti sono ritenuti a capo di una organizzazione di spacciatori in tenera età, sembrerebbe tutti minorenni. I baby pusher sarebbero stati ingaggiati per spacciare sostanze stupefacenti in alcune scuole delle province di Ferrara, Bologna e Modena. Diverse le perquisizioni domiciliari eseguite dalle Forze dell’ordine che si sono occupate delle indagini coordinate dalla Procura minorile bolognese.

Quaranta sono stati i carabinieri del comando Compagnia Carabinieri di Carpi impegnati nell’operazione di questa mattina. L’indagine era partita l’estate scorsa, nell’agosto del 2018. Durante le perquisizioni è stato chiesto l’aiuto anche di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Bologna. Sarebbero in totale trentacinque i ragazzini denunciati per spaccio.