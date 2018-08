Cartoline contro Salvini e chi si oppone all’accoglienza, polemiche

Un gruppo di artisti e designer ha deciso di creare delle cartoline che possano colpire con ironia chi ignora il problema dei morti nel Mediterraneo e si oppone al tema dell’accoglienza nel nostro paese.

Il tutto trae ispirazione dalla frase di Salvini che racchiude il concetto: “Quest’estate i migranti vedranno l’Italia in cartolina” .

È partito dunque un concorso di dieci giorni che ha decretato, in seguito a votazioni online, le dieci immagini scelte per comparire sulle sopra dette cartoline, ognuna delle quali sarà stampata in mille copie. La rassegna, denominata “Solo in cartolina”, culminerà con la consegna delle immagini al Viminale, preceduta da un flash mob in piazza a Roma, previsto per il 30 settembre.

“Costruiremo una gigantesca cassetta della posta e chiederemo alle persone di firmare le cartoline e imbucarle per inviarle al ministero. Sarà un momento simbolico molto forte, cui vorremmo seguisse una visita ufficiale al Viminale” . Queste le parole della 28enne Nicole Romanelli, una delle promotrici, come riportato da “La Stampa”.

Il progetto ha ricevuto l’appoggio e la benedizione, ovviamente, del mondo delle Ong e di alcune Onlus come Arci, Msf e Proactiva Open Arms.

Romanelli esprime la soddisfazione per il supporto ricevuto e le collaborazioni da parte di numerosi artisti, nonostante che non siano mancati pesanti attacchi. Tra questi, alcune mail con critiche e addirittura minacce (ad esempio la foto di uno stupro), altri con cartoline legate a tematiche contrapposte.