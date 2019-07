La Casa di Carta è no-Tav: l'attrice della serie sostiene gli antagonisti

Anche i banditi de La Casa di Carta sono No-Tav. All'indomani del sì di Giuseppe Conte alla realizzazione dell'opera – perché, ormai, costerebbe più non farla che farla – ecco la presa di posizione della banda di Netflix, per bocca di Raquel Murillo, al secolo Itziar Ituño.

L'attrice spagnola della serie tv si è schierata senza mezzi termini e senza peli sulla lingua in un videomessaggio recapitato al Festival Alta Felicità, evento che si terrà dal 25 al 28 luglio a Venaus, in provincia di Torino, in Val Cenischia, collaterale alla Val di Susa destinata a ospitare la ferrovia della discordia.

"Per la salvaguardia della Terra, delle nostre montagne e della nostra natura, voglio lanciare un grido contro il treno ad alta velocità e dei treni che si stanno costruendo facendo degli autentici disastri ecologici" , protesta la 45enne iberica nel filmato difuso sulle pagine social della kermesse anti Tav. "Voglio quindi incoraggiare tutta la gente che è cosciente del fatto che abbiamo una sola terra, del quale dobbiamo prenderci cura; dobbiamo appoggiarci tra di noi" . E ancora: "Voglio mandare un abbraccio enorme per il Festival Alta Felicità e spero proprio di essere con voi l'anno prossimo. Un bacio, ciao!", chiosa la Ituño salutando gli organizzatori e i partecipanti alla manifestazione.

Insomma, una delle protagoniste di primo piano della Casa di papel fa così il suo endorsement agli attivisti che si battono contro il Tav, schierandosi al loro fianco nella lotta alla Torino-Lione e alimentando la narrazione di una serie tv che si è fatta simbolo degli antagonisti di tutto il mondo. No Tav in primis.