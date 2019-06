La casa di riposo horror, anziani abusati e picchiati: "Ci trattavano come maiali"

Una casa di riposo "lager", nella quale gli anziani venivano derisi, insultati, picchiati e anche abusati sessualmente. L'orrore in un ospizio a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

Qui, i carabinieri, hanno arrestato quattro persone: si tratta del titolare e dei tre suoi dipendenti, responsabili dei soprusi fisici, mentali e sessuali a danno dei pazienti. I quattro terrorizzavano signore e signori dicendo loro che stavano tutti per morire ( "Tanto morite tutti, devo eliminarvi uno a uno" , una delle frasi choc intercettate dalle forze dell'ordine); poi, li tenevano al freddo, malnutriti e non permettevano loro di andare in bagno.

Il responsabile della casa di cura, inoltre, è imputato anche dell'accusa di aver violentato un'anziana novantenne, costringendola forzatamente a un rapporto sessuale completo.

Un orrore, un incubo. A porre fine al tutto i militari della Benemerita di Vergato, che dopo mesi di indagini – forti dei filmati registrati dalle telecamere nascoste – sono intervenuti facendo scattare le manette e "liberando" le anziane vittime, ponendo sotto sigilli la struttura.