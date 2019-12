Casalecchio, ghanese aggredisce donna e prende a testate militare

Si è ritrovato dietro le sbarre del carcere il cittadino straniero che durante il pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, ha seminato disordini per le strade di Casalecchio di Reno, comune appartenente alla città metropolitana di Bologna. Completamente ubriaco, il soggetto se l'è prima presa con una donna, importunata senza alcun apparente motivo, e poi contro un carabiniere, intervenuto per riportare l'ordine.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati intorno alle ore 18:30 nelle vicinanze della “Casa della Conoscenza”, sita in via Porrettana.

Qui l'extracomunitario, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, ha cominciato a molestare alcuni passanti, fino a scagliarsi contro una donna di 48 anni. La vittima, aggredita senza alcuna ragione, ha tentato in ogni modo di allontanarsi, ma è stata afferrata e spintonata dal facinoroso, che ha seguitato a perseguitarla. Spaventata ed indifesa, la 48enne ha allora contattato telefonicamente le forze dell'ordine locali per richiedere un loro immediato intervento. Ricevuta la segnalazione della donna, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del comando di Casalecchio si sono precipitati sul luogo indicato per soccorrere la vittima. Accorsi in via Porrettana, i militari hanno subito individuato la 48enne e lo straniero, ancora visibilmente alterato.

Alla vista degli uomini in divisa, il soggetto ha subito mostrato ostilità, opponendosi con violenza al fermo. Ridotto in manette con estrema fatica, l'extracomunitario ha cominciato a dimenarsi e ad aggredire i carabinieri, che hanno dovuto lottare per farlo salire sull'auto di servizio. Furioso per essere stato catturato, l'esagitato si è rivoltato contro uno degli uomini dell'Arma che stava cercando di tenerlo fermo e gli ha sferrato una violenta testata, riuscendo a ferirlo. La situazione è poi stata riportata alla calma ed il facinoroso ha raggiunto gli uffici della locale caserma. Sottoposto a regolare identificazione, è risultato essere un ghanese di 31 anni.

Per lui, trovato in possesso di 450 euro in contanti, le accuse di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dichiarato in arresto e sottoposto a fermo, si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria ed in attesa di giudizio direttissimo, previsto nei prossimi giorni.

Nessuna grave conseguenza per il militare rimasto colpito dalla testata. Accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, è stato medicato per poi essere dimesso con una prognosi di 10 giorni.