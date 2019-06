Cascina, violenta rissa tra 4 extracomunitari: aggrediti e feriti anche i carabinieri

Prima parole pesanti, poi spinte e strattoni ed infine una furiosa colluttazione nella quale sono rimasti coinvolti anche i carabinieri intervenuti per riportare l’ordine. A darsele di santa ragione 4 extracomunitari in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol.

La violenza, divampata probabilmente per futili motivi, è accaduta verso la mezzanotte di martedì davanti al bar Duka di Cascina, nel Pisano. Secondo quanto ricostruito, gli stranieri hanno iniziato a discutere animatamente tra loro. Dalle parole, gli immigrati sono passati in pochi istanti ai fatti scatenando una furibonda rissa che ha creato il panico tra chi era ancora in strada a quell’ora.

Un barman del locale, temendo il peggio, si è precipitato ad allertare il 112. Sul posto, così, sono arrivati i carabinieri della stazione di Navacchio che si sono trovati davanti ad una situazione a dir poco incandescente e per nulla semplice da gestire. Tre uomini che si accanivano con estrema ferocia su un'altra persona in loro compagnia, colpendola con calci e pugni.

La furia degli extracomunitari non si è placata neanche all’arrivo dei militari. Un 27enne, particolarmente agitato, si è scagliato anche contro i carabinieri lanciandogli addosso uno sgabello.

Dopo una veemente colluttazione, gli uomini delle forze dell’ordine sono riusciti a immobilizzare il giovane e ad arrestarlo con le accuse di violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa.



Il ferito, un 42enne marocchino, è stato subito dopo trasferito al pronto soccorso di Cisanello dove gli sono state riscontrati un trauma cranico e lesioni giudicate guaribili in un mese. Anche due dei militari intervenuti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per alcune lievi lesioni.