Caserta, foto porno dell’ex sui social: arrestato stalker 48enne

Era pronto a vendicarsi dell’ex fidanzata dopo la fine della relazione sentimentale, ma non ha fatto in tempo perché è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di revenge porn, la diffusione illecita di foto porno, introdotta come reato penale dalla recente legge contro la violenza sulle donne.

L’episodio è accaduto a Macerata Campania, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni ha minacciato sui social network una ragazza 25enne. Lo stalker voleva utilizzare alcune foto della donna immortalata in atteggiamenti intimi e diffonderle su internet. Uno scatto lo aveva già inviato a una collega dell’ex fidanzata, assicurando che presto avrebbe postato le immagini su Facebook.

A quel punto la 25enne ha denunciato il suo persecutore, che è stato tratto in arresto dalle forze dell’ordine. L’uomo, accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, è finito ai domiciliari. I militari, che hanno sequestrato tutte le apparecchiature informatiche, hanno scoperto che il 48enne, dopo la fine della relazione con la donna, aveva preso a tempestarla di telefonate e messaggi a qualsiasi ora del giorno, minacciandola anche di morte se lei non avesse acconsentito a tornare insieme a lui.

