Caserta, esorcismi e violenze sessuali: arrestato un sacerdote

Don Michele Barone, sacerdote casertano di 42 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto "medievali e brutali riti esorcisti" che culminavano in violenze sessuali su numerose donne. Il prete era già stato sospeso dalla funzioni religiose dal vescovo di Aversa dopo il servizio de Le Iene sulla bambina di 13 anni esorcizzata. Ai domiciliari sono finiti i genitori della ragazzina e un dirigente della polizia, amico del sacerdote, che aveva provato a frenare le indagini della polizia.

Le Iene hanno raccolto la denuncia di una ragazza che voleva salvare la sorellina 13enne dagli esorcismi del sacerdote. La famiglia della minorenne invece di far visitare la figlia da un medico specialista l'aveva sottoposta agli esorcismi di don Michele, sacerdote di Casapesenna e noto frequentatore di salotti televisivi come opinionista. Alla base della presunta possessione da parte del demonio ci sarebbe l'omosessualità della sorella, che ha raccontato la vicenda alla Iena Gaetano Pecoraro e documentato con una telecamera nascosta le condizioni in cui viveva la sorella minore.