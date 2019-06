Caserta, ex militare minaccia strage: sparatoria in pieno centro

Un pomeriggio di sangue e terrore nel pieno centro di Caserta, dove un ex militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar urlando a più riprese di voler fare una strage.

Sono da poco trascorse le 13 quando Gianfranco Lamonica, 45enne con problemi psichici, entra in una caffetteria seminando il panico; l’uomo, reduce dall’Afghanistan, indossava spesso una tuta mimetica, ma mai prima d’ora aveva mostrato un’arma. E’ quello che invece ha fatto stavolta, puntando una Beretta contro alcuni clienti del bar e contro la cassiera, che ha avuto un malore per lo spavento.

Secondo le prime ricostruzioni, sul posto sono giunte alcune volanti della Polizia, che sono state costrette a far fuoco contro Lamonica, innescando una vera e propria sparatoria per evitare il peggio. Sarebbero quattro i colpi esplosi dagli agenti, che avrebbero ferito il 45enne al braccio e alla gamba. L'ex militare è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Caserta.

Chi conosceva Gianfranco Lamonica riferisce che l’uomo parlava spesso della sua missione in Afghanistan, prima di essere riformato. Un’esperienza dalla quale forse non si è mai ripreso, come si evince dal suo profilo social, dove esibisce molte foto da soldato.