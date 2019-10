Caserta, ha bevuto e lancia due coltelli contro l’ex coniuge: arrestata dai carabinieri

Sfiorata la tragedia a Caserta, dove una donna ubriaca ha lanciato due coltelli contro l’ex marito, per fortuna senza colpirlo. L’episodio è accaduto in un bar del centro, dove l’uomo è solito intrattenersi con gli amici. I fendenti non hanno raggiunto l’obiettivo e nel locale è scoppiato il panico. L’ex moglie è stata fermata dai carabinieri e arrestata.

Le accuse per la donna sono di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il motivo di questo astio nei confronti dell’ex marito risale al precedente rapporto della coppia, La relazione tra i due era terminata in seguito alle violenze dell’uomo, che continuamente malmenava la consorte, rendendole la vita un inferno.

Il marito, a suo tempo, fu sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie. I giudici lo ritenevano pericoloso per la donna e per se stesso e gli era stato vietato di avere rapporti con la coniuge. Quest’ultima, ancora accecata dai soprusi subiti, in preda ad un raptus, ha afferrato due coltelli e si è diretta al bar. Una volta entrata ha lanciato contro l’ex marito le due armi affilate, con la lama di 13 e di 20 centimetri. Solo un caso fortuito ha evitato il peggio. Essendo ubriaca la donna non ha mirato bene e i coltelli sono andati a vuoto.

