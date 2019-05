Caserta, incendiata la tomba di famiglia di un imprenditore

Sono entrati nel cimitero e per sfregio hanno incendiato le tombe dei genitori e delle due figlie nate morte. Il macabro episodio è accaduto a Teverola, in provincia di Caserta, dove un noto imprenditore del luogo, Roberto Vitale, questa mattina ha scoperto il vile atto.

Vitale, titolare di un’impresa di allestimento della pubblica illuminazione che ha appalti in tutta Italia, qualche anno fa si occupato delle vicende di “Terra dei fuochi”, aiutando le persone ammalate di cancro. La notte scorsa ignoti hanno forzato il cancello del cimitero e hanno posizionato nelle vicinanze della tomba di famiglia dell’imprenditore dei pneumatici a terra, bruciandoli con del liquido infiammabile.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale e per il momento i militari non escludono nessuna pista, anche quella del raid a scopo intimidatorio. Gli inquirenti stanno verificando i rapporti di lavoro e personali dell’imprenditore, per escludere che l’attentato sia stato messo in atto dalla camorra. Un episodio quello accaduto a Vitale che ha sconvolto l’intera comunità di Teverola.