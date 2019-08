Caserta, lega il cane all'auto e se lo trascina dietro

Quando lo hanno visto con i propri occhi quasi stentavano a crederci i carabinieri della compagnia di Villa Literno (Caserta): un uomo di 51 anni se ne andava in giro per il paese con la propria auto a velocità sostenuta trascinandosi dietro il proprio cane, un meticcio di 10 anni, legato con una corda attaccata al collo.

Fermato dai militari l'uomo, un medico residente in provincia di Latina, ha tentato di accampare le scuse più disparate, dapprima sostenendo che l'auto fosse stata appena lavata e che se la bestiola fosse salita gliel'avrebbe sporcata, poi aggiungendo che il figlio di 18 anni era spaventato dall'animale.

Nessuna di queste giustificazioni ha però convinto i carabinieri, i quali hanno provveduto a denunciare l'uomo per maltrattamento di animali. Il cane, invece, che ha riportato alcune ferite ad una zampa, è stato portato dapprima in una clinica veterinaria per le cure del caso e successivamente condotto in un canile.

Questa vicenda ricorda molto da vicino un episodio molto simile accaduto nel siracusano pochi mesi fa: un pensionato se ne andava in giro con lo scooter trascinandosi dietro il cane, legato al mezzo di locomozione tramite una corda appesa al collo dell'animale: anche in questo caso era scattata la denuncia per maltrattamento.