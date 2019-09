Ecco come a Caserta vengono "regalate" le patenti

La Polizia di stato, Squadra mobile e Digos hanno sgominato a Caserta una vera e propria associazione a delinquere volta al rilascio fraudolento di patenti di guida. Sono 13 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, su richiesta della procura guidata da Maria Antonietta Troncone. Come leggiamo dall'agenzia di stampa Ansa nel caso sono coinvolti titolari e dipendenti di scuole guida e, addirittura, funzionari della Motorizzazione civile casertana. In corso una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vatere, in cui si stanno rilasciando al momento dettagli sull'operazione.

Un'operazione che ha avuto come risultato 13 arresti e 49 denunce. Una vera e propria organizzazione criminale che gestiva un traffico di patenti di guida, in maniera fraudolenta. In poche parole, le persone interessate a patentarsi ottenevano le opportune autorizzazioni, senza il bisogno di fare esami. Una maxi inchiesta in cui sono coinvolti dipendenti e titolari di autoscuole e funzionari della Motorizzazione civile. L'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei diretti interessati è stata eseguita in data 30 settembre 2019 da parte della Digos, Squadra mobile e Questura di Caserta. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere.

Le 49 persone denunciate risultano essere al momento a piede libero. Il gruppo di delinquenti aveva, secondo le indagini, contatti con la Motorizzazione civile, riuscendo in grazia di ciò ad aggirare le canoniche procedure per l'ottenimento della patente. Le autorizzazioni venivano rilasciate anche senza lo svolgimento degli esami. A gestire il traffico sarebbero stati alcuni esponenti di scuole guida che, con la collaborazione fraudolenta da parte dei deipendenti della Motorizzazione, rilasciavano patenti facili ai clienti senza troppe difficoltà.