Caserta, ragazza colpita all'addome da un proiettile vagante

Capodanno abbastanza movimentato a Caserta, dove al momento si registrano tre incidenti collegati alle esplosioni di artifizi pirici o armi da fuoco. Al pronto soccorso di Aversa è giunta una ragazza - ora ricoverata in codice rosso - che rappresenta la situazione più grave: la 19enne è stata colpita da un proiettile vagante all'addome mentre era affacciata dal balcone della sua abitazione; la giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita. Altri due episodi si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada dove, un 24enne e un 58enne, sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di diversi petardi con prognosi rispettivamente di 15 e 10 giorni.

In provincia di Salerno sono invece 10 le persone rimaste ferite per i botti, tra cui anche un minorenne: uno di loro è rimasto ferito a un orecchio per l'esplosione di un petardo. Tuttavia, stando a quanto appreso e riferito dalla questura, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni e tutti sarebbero stati dismessi dai vari ospedali del Salernitano. I feriti hanno riportato lievi escoriazioni.

Il bilancio

Ad Ascoli Piceno un 26enne ha perso la vita dopo essere caduto a Colle San Marco: scoccata la mezzanotte e lanciati alcuni fuochi d'artificio che avevano innescato un principio di incendio nella sterpaglia, il giovane ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando per una 50ina di metri in una zona impervia. I conoscenti che erano con lui hanno immediatamente diramato l'allarme: sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo ma non hanno potuto far altro che accertarne il decesso alle ore 1:50; il ragazzo era in arresto cardiaco.

Pesante il bilancio di fine anno anche a Napoli e provincia. In città vi sarebbero 12 feriti; nell'area metropolitana - specialmente nella zona flegrea - invece 26. Sono molteplici le persone ferite che si sono recate all'ospedale: a Pozzuoli un 65enne ha subito una lieve lacerazione alla mano sinistra nella propria abitazione di Giugliano (prognosi 10 giorni); un 67enne ha avuto un'escoriazione al viso in casa di Bacoli (dovrebbe guarire nell'arco di 7 giorni); 7 giorni di prognosi anche per un giovane di 24 anni per un'escoriazione causata da un petardo esploso prima del lancio; stessa prognosi per un 43enne di Giugliano, la cui mano ferita è quella destra. Nel quartiere di Fuorigrotta due persone sono state colpite alla schiena da un razzo: lievissime escoriazioni.

Feriti anche a Roma: un 36enne che stava festeggiando a Frascati è finito in ospedale dopo che il petardo che aveva nella mano destra è scoppiato; un 33enne è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia a causa di due ferite, una all'orecchio e l'altra al collo, provocate entrambe dalla fiamma di uno scoppietto.

Due giovani sono rimasti feriti nel Reggiano: a Cerreto Laghi un 19enne è rimasto gravemente ferito a un occhio dallo scoppio di un botto. Un altro giovane, a Montecchio Emilia, è rimasto lievemente ferito a una mano.

Un uomo è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine a Venezia per aver fatto partire alcuni botti di gtandi dimensioni in mezzo al pubblico di Piazza San Marco. In una sala dell'hotel Excelsior di Bari - mentre era in corso il veglione di Capodanno - ha ceduto una parte del controsoffitto, causando 4 feriti.

In tutta Italia sono stati 686 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, il 4% in più rispetto allo scorso anno, quando furono 658. Il numero maggiore quest'anno in Emilia Romagna (107). Seguono Lombardia (92), Lazio (80), Campania e Puglia (61), Toscana (60), Sicilia (42), Piemonte (36), Veneto e Trentino Alto Adige (36), Marche (33), Liguria (29), Friuli Venezia Giulia (20), Umbria (7), Abruzzo e Basilicata (3), Calabria (2). Non si registra nessun intervento in Molise.