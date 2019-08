Caserta, scappa in slip e canottiera dal balcone: arrestato ed espulso albanese clandestino

Ha cercato di fuggire calandosi con una corda, in slip e canottiera, dal balcone di un’abitazione di Casapulla, nel Casertano, dove si nascondeva con una donna di nazionalità ucraina. Gli agenti di polizia della squadra mobile di Caserta e del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno catturato un extracomunitario albanese 35enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Il blitz dei poliziotti ha colto di sorpresa l’immigrato clandestino, che alla vista degli agenti, ha provato a scappare senza neppure indossare gli indumenti. Il malvivente è stato fermato immediatamente e, dopo i successivi controlli, è risultato che già in passato era stato espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento coattivo alla frontiera. L’albanese era poi rientrato illegalmente, violando le disposizioni del testo unico in materia di immigrazione.

Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria tradotto presso le aule del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per la celebrazione del giudizio per direttissima. Successivamente, il giudice di pace competente per territorio ha convalidato il provvedimento di rimpatrio emesso immediatamente dal Questore di Caserta. Il 35enne clandestino è stato coattivamente riaccompagnato alla frontiera marittima di Brindisi e definitivamente espulso dal territorio nazionale.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?