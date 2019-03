Caserta, scoperta tratta di nigeriane costrette a prostituirsi: 4 arresti

La Direzione distrettuale antimafia di Catania ha aperto un'inchiesta che ha portato all'arresto di quattro cittadini nigeriani, tra cui tre donne, fermati oggi a Caserta. Sono tutti finiti in manette per aver organizzato e gestito una tratta di donne, anch'esse di nazionalità nigeriana, che venivano fatte arrivare in Italia per prostituirsi.

Le indagini che hanno portato a questa grave scoperta sono state condotte dalla Polizia di Catania, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dopo le dichiarazioni rilasciate da una una giovane minorenne nigeriana, sbarcata nel porto della città siciliana su una nave con altri migranti, nel luglio del 2016. La ragazza raccontò agli agenti di essere stata reclutata nel suo paese con la garanzia di ottenere un lavoro in Italia. La giovane aveva anche dichiarato di essere stata sottoposta al rito esoterico ju-ju, con cui si impegnava a pagare 20mila euro ai suoi reclutatori.

Una volta arrivata in Sicilia, la giovane nigeriana, insieme ad altre ragazze della sua età provenienti dall'Africa, era stata costretta a prostituirsi, dopo essere stata portata via dal centro di accoglienza in cui era stata collocata. Grazie alla testimonianza di questa donna e di molte altre, gli agenti hanno scoperto che le ragazze venivano affidate alle cosiddette "madame", ovvero alcune donne, sempre di origine africana, che si occupano di gestire e controllare il giro di prostituzione per strada. Le giovani prostitute venivano quindi ingaggiate per lavorare a Caserta, città in cui si concentrava il giro criminale. Alle ragazze veniva data una postazione per strada, e con i soldi guadagnati, circa 100 euro al mese, erano tenute a ripagare le spese di vitto e alloggio alle madame che le ospitavano.

Conclusa l'indagine e ottenute le prove necessarie, la Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con quella di Catania, luogo in cui ha avuto avvio l'investigazione, hanno bloccato e arrestato i quattro nigeriani a capo della tratta, mettendo fine al giro di prostituzione. Sono tutti accusati di concorso con altri soggetti, allo stato non identificati in Libia e Nigeria, di tratta di persone, reato pluriaggravato dalla transnazionalità e dall'aver agito in danno di minori.