Caserta, a sette anni viene travolto e ucciso da un’auto in corsa

Avrebbe compiuto 8 anni tra pochi giorni il bambino che è stato travolto e ucciso nei pressi del cimitero di Pietravairano, nel Casertano, da un’automobile che sfrecciava a tutta velocità. L’incidente stradale è stato drammatico e la tragedia è avvenuta davanti agli occhi dei genitori e di uno zio del piccolo.

Le sue condizioni, dopo il violento impatto, sono apparse subito critiche. L’ambulanza del 118 ha trasportato il bambino direttamente all’ospedale Santobono di Napoli, il nosocomio specializzato in pediatria, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Dopo poche ore dal ricovero, nonostante le cure dello staff sanitario, il piccolo è deceduto, tra lo sconforto dei familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente. A investire il bambino una donna, che si è fermata e ha prestato soccorso, nonostante fosse in stato di choc. Per il momento l’automobilista non è stata arrestata, le forze dell'ordine le hanno sequestrata la patente, ma sarà ascoltata dagli inquirenti, che dovranno capire quali sono le sue colpe.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?