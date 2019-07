Caserta, strappa la fede dal dito della vittima a morsi: presa romena

Ha cercato di estorcere del denaro ad un 62enne di Sessa Aurunca (Caserta) dopo avergli sottratto un documento d'identità, poi, al suo rifiuto di pagare per poterlo riavere indietro, gli ha rubato la fede nuziale mordendolo all'anulare.

L'episodio, che ha visto come protagonista una rumena di 21 anni domiciliata a Napoli, tale L.S., è avvenuto durante la serata dello scorso martedì. A denunciare l'episodio la vittima, un uomo del posto di 62 anni, che ha raccontato ai militari della stazione di Sassa Aurunca di essere stato aggredito da una giovane straniera.

Convinta di poter ottenere un facile guadagno in modo rapido, la 21enne ha rubato la carta d'identità dell'uomo e si è detta disposta alla restituzione del documento unicamente dopo il pagamento di una somma di denaro. La replica della vittima, per nulla intenzionata a piegarsi al ricatto, ha spiazzato la rumena, che non si è comunque persa d'animo, dato che già aveva individuato il modo di potersi rivalere.

Puntata la fede d'oro dell'uomo, la giovane gli ha afferrato la mano sinistra ed ha iniziato a mordere l'anulare fino a che non è riuscita a sfilarla, per poi darsi alla fuga.

Grazie alle informazioni raccolte, i militari sono riusciti a ricostruire un possibile percorso della 21enne, rintracciata poche ore dopo in piazza Luigi Toro. Appena scesa da un autobus proveniente da Napoli, la ragazza era in compagnia di altri 4 connazionali, domiciliati nel campo nomadi di Forcella. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, per questi ultimi sono in corso le pratiche di emissione del foglio di via obbligatorio dal comune del casertano.

Tratta in arresto, invece, la giovane è accusata di tentata estorsione e rapina, reati per i quali si trova ora reclusa dietro le sbarre del carcere femminile di Pozzuoli (Napoli), in attesa di udienza di convalida.