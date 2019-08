Caserta, uomo investe bambina: era sotto l'effetto di cocaina

Tragedia per le strade di Pescopagano, nel comune di Mondragone in provincia di Caserta, dove una bambina di 8 anni risulta essere in pericolo di vita dopo essere stata brutalmente investita da un 47enne. L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando la piccola ucraina - in Italia per passare delle vacanze - stava camminando con i genitori per le vie della frazione.

L'incidente

Il conducente - residente a Napoli Secondigliano - ha preferito non prestare soccorso dileguandosi come se non fosse successo nulla, proseguendo dunque una regolare marcia sulla strada. L'uomo infine ha deciso di costituirsi ai carabineri di Casavatore (NA); al termine degli accertamenti di rito è risultato sotto effetto di cocaina.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone (CE) e hanno consentito di rinvenire la vettura, priva di revisione e assicurazione - riporta la redazione di TgCom24. L'investitore è stato sottoposto a fermo e portato ai domiciliari.

Grande apprensione per la bimba coinvolta, il cui stato di salute continua ad essere piuttosto critico: ora è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La piccola era stata inizialmente trasportata all'interno della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.