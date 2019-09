Caso David Rossi, parla la moglie: "Hanno messo tutto a tacere"

Tanta delusione da parte di Antonella Tognazzi. La vedova di David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena ritrovato morto nel vicolo che costeggia la sede, ritiene che " archiviando la morte di mio marito come suicidio si sia messo a tacere tutto. Far luce sulla morte di David sarebbe scomodo per tanti ". L'uomo era stato ritrovato con dei tagli sui polsi e la donna è certa che non se li procurò da solo: " Ma come è possibile, visto che sono stati fatti da destra a sinistra, dunque al contrario rispetto a quello che sarebbe stato normale se se li fosse inflitti lui da solo? ". E successivamente l'atteggiamento di David risultò insolito: " Ricordo quando mia figlia si accorse dei tagli ai polsi e chiese spiegazioni, la risposta di David fu 'non parlare mai di questa cosa né a casa né fuori'. Un atteggiamento che non era da lui ".

"L'hanno ucciso"

Antonella ha ribadito di non aver visto le immagini della caduta: " Non sono riuscita e non riuscirò mai. Credo che ci siano così tante cose che non tornano che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ci vorrebbe un po' di desiderio di verità ".

Ma la vedova, come riporta Dagospia, ha una certezza: " David è stato ucciso! Mai e poi mai avrebbe fatto un gesto così sapendo del dolore che mi avrebbe provocato. La nostra era una meravigliosa storia d'amore, unica e irripetibile, e lui era 'l'altro padre' per mia figlia Carolina. Noi siamo una bellissima famiglia allargata, dove il mio ex marito e sua moglie mi sono stati sempre accanto. C'era una grande armonia tra di noi ".