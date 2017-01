Caso Forteto, la sentenza d'Appello: "Lavaggio del cervello"

“Dai modi bruschi e scurrili, con uomini e donne, sempre pronto a usare le mani e abbassarsi i pantaloni mostrando il proprio membro, non si sa bene per quale fine propedeutico o educativo” . Così viene descritto Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità ‘Forteto’, nelle motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che il 15 luglio scorso lo aveva condannato a 15 anni e 10 mesi.

Il sistema Forteto viene descritto come un luogo “in cui schiacciante è stata la compressione delle coscienze e delle dignità delle vittime” e dove Fiesoli, detto il ‘profeta’ si approfittava delle sue vittime provenienti da “situazioni marginali di disadattamento ed abbandono, o trascuratezza genitoriale, in qualche caso alla miseria economica si aggiungeva quella morale” . È stata smontata la teoria del complotto, secondo la quale ci sarebbe stata contro Fiesoli una regia coordinata dalle vittime e compagni per ottenere dalla giustizia gratificazioni pecuniarie. Per i giudici la solidarietà tra i protagonisti di quelle storie non può tradursi in pianificazioni opportunistiche, né può apparire «infondato e inverosimile» se le vittime hanno deciso di denunciare pubblicamente insieme.