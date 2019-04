Castel del Monte, ladri entrano in azione dopo gli incassi di Pasquetta

Nonostante le forti raffiche di vento, c'è stato il boom di incassi il giorno di Pasquetta a Castel del Monte, la fortezza fatta costruire dall'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II nota per la sua forma ottagonale. Il castello si trova in una frazione di Andria, nella provincia Bat, in Puglia. L'intero incasso, però, ha rischiato di diventare il bottino di una banda di ladri entrati in azione tra lunedì e martedì scorsi. Ad agire sarebbero state non meno di cinque o sei persone, secondo una prima ricostruzione dei fatti. Intorno alle 2 di notte i ladri hanno rotto le catene di accesso della fortezza, sono entrati nella biglietteria e hanno rubato l'incasso di un'intera giornata dai distributori automatici di bevande e alimenti.



Probabilmente cercavano i soldi della biglietteria del museo. Hanno messo a soqquadro l'intero ufficio. Prima di entrare in azione avrebbero anche tagliato un albero di grosse dimensioni per bloccare la strada che porta al monumento storico. Per ostruire, probabilmente, il passaggio alle forze dell'ordine. Per questo, infatti, oltre agli agenti del commissariato di Andria, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Barletta per rimuovere il pino.



I ladri, però, non hanno fatto in tempo a rubare anche l'incasso della biglietteria. Sono scappati all'arrivo dei vigilanti. Sono ancora in corso le indagini da parte della polizia e degli esperti della scientifica che, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, stanno cercando di dare un volto ai malfattori.