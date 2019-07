Catania, arrestato sudanese: molesta una giovane alla stazione

Tanta paura per una ragazza alla stazione ferroviaria di Catania, avvicinata e molestata da un cittadino straniero che ha tentato di metterle le mani addosso per palpeggiarla.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato nei giorni scorsi. La vittima si trovava nei pressi della biglietteria in compagnia di un'amica, quando è stata raggiunta dall'extracomunitario, che ha subito cercato di afferrarla e di toccarla nelle parti intime. La ragazza ha fortunatamente reagito con prontezza all'aggressione, allontanando da sé lo straniero per poi correre ad informare gli agenti della Polfer.

Informati sui fatti, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca del responsabile, rintracciato in poco tempo. Sottoposto a fermo e condotto in centrale per le pratiche di identificazione, il molestatore è risultato essere un 28enne sudanese, tale Yossef Zozo.

A quanto pare il soggetto non è nuovo a simili comportamenti. Alle sue spalle, infatti, vi sono diversi precedenti per violenza sessuale. Non solo. Grazie ad ulteriori controlli gli inquirenti hanno inoltre appreso che Zozo si trova clandestinamente nel nostro Paese, in quanto la richiesta di protezione internazionale da lui avanzata risulta respinta dal 2018.

Accusato di tentata violenza sessuale, il 28enne si trova ora in arresto.