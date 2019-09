Catania, il riso non gli piace e il bengalese picchia il coinquilino

Una litigio furibondo degenerato poi in pestaggio. È quanto successo a Catania ieri sera, in pieno centro storico all’interno di un’abitazione.

Una sera normale come tante all’interno dell’appartamento dove vivono due bengalesi quando, all’improvviso, per futili motivi, scoppia il finimondo. A mandare in escandescenza Hasan Khan di 37 anni è stato l’acquisto da parte del coinquilino di una qualità di riso non gradita.

Dunque il trentasettenne, armato di bastone, ha iniziato a picchiare il proprio connazionale riducendolo in pessime condizioni.

Fortunatamente un inquilino del palazzo si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato la polizia.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti della squadra volanti hanno ritrovato l’aggredito in una pozza di sangue. L’uomo è stato trasportato con i mezzi del 118 in ospedale riportando un trauma cranico e diverse ferite sul corpo. Per lui una prognosi di 30 giorni.

Mentre Khan Hasan è stato posto agli arresti domiciliari per lesioni aggravate.