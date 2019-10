Catania, calabrese fermato dai carabinieri con 6kg di droga

Un colpo da 600mila euro andato in fumo per un calabrese bloccato dai carabinieri a Catania mentre trasportava droga sulla sua auto. È successo durante uno dei tanti posti di controllo eseguiti dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa lungo il trafficato viale Kennedy.

Durante uno dei servizi tipici condotti dai militari, tra le diverse auto in transito sull’arteria è stata prestata particolare attenzione al guidatore di una Renault Megane che, appena ha visto le forze dell’ordine dislocate in zona pronte a fermare le vetture, ha cercato di svoltare in maniera agitata in una traversa. Purtroppo per lui la via in cui è andato a finire era una strada senza uscita. I carabinieri conoscendo la zona si sono messi in macchina per raggiungerlo e bloccarlo. Qui l’uomo, per sfuggire ai militari, ha cercato di giocarsi il tutto per tutto provando con una manovra brusca a fare inversione di marcia. Tentativo fallito pienamente: il calabrese è stato bloccato e perquisito.

Durante i controlli, nulla è stato riscontrato di anomalo addosso all’uomo, ma dentro l’auto la grande scoperta, ovvero sei chilogrammi di droga. La sostanza stupefacente, suddivisa in cinque panetti di cocaina è stata trovata sotto il parabrezza, precisamente all’interno del vano motore. L’uomo, Rocco Vella, di 37 anni è stato così arrestato.

Nel frattempo sono in corso delle indagini per conoscere quale sia il ruolo del corriere e anche il canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente da parte della criminalità organizzata di Catania.